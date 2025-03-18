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Геополітика Америка Трамп і Путін домовилися про мирні переговори щодо України на Близькому Сході
18 березня, 20:01
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Трамп і Путін домовилися про мирні переговори щодо України на Близькому Сході

Анжеліка Байбак

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході". Обидва лідери наголосили на необхідності миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря Білого Дому Керолайн Левітт.

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