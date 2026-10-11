Трамп і Путін могли провести непублічну телефонну розмову, – Пєсков

Американський лідер та російський диктатор могли поспілкуватися телефоном без інформування про це громадськості. Такий контакт міг бути без офіційних повідомлень.

Про ймовірність такої бесіди заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Що відомо про контакти політиків

За словами Пєскова, телефонна розмова між американським лідером та російським диктатором могла відбутися, навіть якщо про неї офіційно не повідомляли.

Жодних додаткових деталей щодо можливих тем обговорення чи точного часу контакту російський посадовець не надав.

Водночас напередодні помічник Путіна Юрій Ушаков стверджував, що політики вже провели телефонні переговори. Тоді зазначалося, що сторони обговорили ситуацію в Україні та готовність постачати російські нафтопродукти на світовий ринок.

До цього Трамп анонсував дзвінок до Путіна, щоб обговорити ймовірний спалах чуми в Росії. Хоча американський президент не надіслав телеграму на день народження російського диктатора 7 жовтня, у Москві запевняли, що перешкод для їхньої бесіди не було.

Нагадаємо, президент США заявив, що Росія нібито прагне укласти домовленості, а Володимир Зеленський начебто відмовляється від цього. За словами Трампа, Україні було б вигідніше укласти угоду ще два роки тому. Він також стверджує, що Путін під час їхньої розмови дав зрозуміти, що "дуже хотів би врегулювати ситуацію".