Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяви помічника Путіна Юрія Ушакова.

Про що говорили Трамп та Путін?

За словами Ушакова, під час розмови американська сторона також передала привітання до дня народження російського лідера.

Під час обговорення стану справ у світовій енергетиці російська сторона підтвердила готовність постачати нафту й нафтопродукти на американський та світовий ринки. У заяві висловлено впевненість, що це позитивно позначиться на глобальній економіці.

Крім того, Трамп і Путін приділили увагу перспективам врегулювання ситуації в Україні. Російські представники зазначили, що Трамп доручив передати отримані від Росії сигнали українській делегації під час запланованих зустрічей за участю Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Сторони підтвердили домовленість про продовження особистих контактів, а також співпрацю між президентськими адміністраціями та спеціальними службами. Питання проведення окремої двосторонньої зустрічі конкретно не обговорювалося, проте політики можуть перетнутися на саміті АТЕС.

Стосовно ситуації навколо Ірану під час бесіди було відзначено необхідність домовлятися та наголошено, що можливості дипломатії на цьому напрямку ще не вичерпані.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне пальне на світові ринки до 7 квітня 2027 року.

Рішення ухвалили 9 жовтня після телефонної розмови Трампа з Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися про постачання російського пального. За словами американського президента, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також обговорюється можливість постачання додаткових 3 мільйонів тонн залежно від стану російських нафтопереробних заводів.