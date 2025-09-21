Президент Дональд Трамп пообіцяв реформувати американську дипломатію. Інсайдери кажуть, що він натомість руйнує її.

Його дії часто підривають роботу Державного департаменту та зменшують вплив США на міжнародній арені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

З якими проблемами стикається Держдепартамент США?

За вісім місяців другого терміну понад половина посад послів залишаються вакантними – це надзвичайно велика кількість. Багато керівних позицій у департаменті займають тимчасові виконавці, часто люди з обмеженим досвідом у зовнішній політиці. Водночас кар’єрні дипломати за кордоном відчувають, що їх практично виключили з процесу політичних переговорів, а виконання адміністративних наказів часто здається заплутаним. Через нові правила оцінки "вірності" співробітники побоюються висловлювати власну думку – вони бачать, як тисячі колег втратили посади, а багато офісів ліквідовано.

POLITICO поспілкувалося з десятком чиновників Державного департаменту, колишніми дипломатами та іншими обізнаними джерелами. Загальний вплив змін ще не до кінця зрозумілий, але багато дипломатів відчувають безсилля і змирилися з обставинами. За словами одного зі співробітників, якщо політичні призначенці адміністрації не хочуть слухати порад дипломатів, їм доведеться мати справу з юридичними та логістичними наслідками будь-яких рішень.

За першої адміністрації Трампа люди казали: "Це неправильно — нам потрібно повідомити Білий дім". Цього разу цього немає. Навіщо мені це робити? Ця адміністрація не зацікавлена,

– сказав один із чиновників Державного департаменту.

Багато опитаних заявили, що адміністрація Трампа перетворює Державний департамент на організацію, яка виконує накази, а не виробляє політику. Це відбувається незважаючи на плани держсекретаря Марко Рубіо зробити департамент більш центральним у формуванні зовнішньої політики.

У новій структурі департаменту більший акцент роблять на більш обмежувальний підхід до імміграції, менший акцент на правах людини, гуманітарній допомозі та просуванні демократії і рекламують американський бізнес.

Зокрема, у багатьох відділах панує атмосфера страху – співробітники побоюються висловлювати незгоду навіть щодо принципових питань.

Американська асоціація зовнішньої служби (AFSA) у серпневій записці повідомила про випадки, коли співробітників скорочували в обов’язках після того, як вони надали критичний аналізу чи небажані рекомендації.

Який масштаб проблеми?

Трамп та його команда давно підозрюють Державний департамент у ліберальних настроях, що протидіє його порядку денному. Виконавчий указ на початку другого терміну має на меті переформатувати департамент відповідно до принципу "Америка понад усе". Рубіо та його заступники переглянули вступні тести, скоротили частину посад, особливо у сфері прав людини та демократії, і здійснили масові кадрові перестановки.

Багато керівних посад, таких як заступники секретарів і помічники, залишаються тимчасово вакантними, а деякі підрозділи очолюють "старші посадовці бюро" без постійного призначення. На тимчасові посади часто призначають кар’єрних дипломатів нижчого рангу, яких вважають лояльними до Трампа, навіть якщо вони не мають потрібної кваліфікації.

Високий рівень вакантних посад послів також створює проблеми – наразі 110 з 195 місць залишаються незаповненими. Частково це пов'язано з повільністю Сенату із затвердженнями, зокрема через затримки, зроблені демократами. Але адміністрація також не висунула кандидатів на понад 60 посад.

Дипломати занепокоєні майбутнім ротацій та потенційним закриттям консульств, а також тим, що їхня спеціалізація може втратити пріоритет у новій адміністрації. Частина співробітників віддає перевагу роботі за кордоном, оминаючи Вашингтон, де напруженість і скорочення персоналу відчутні найбільше. Але деякі сказали, що єдине місце, де вони не хотіли б бути, це Вашингтон.

Як Трамп повертає США у часи "червоної паніки"?