Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп накинувся з критикою на ООН через Україну

Американський президент Дональд Трамп звернувся до ООН із закликом взяти відповідальність та участь у досягненні миру в Україні, заявивши, що раніше роль цієї організації на себе чому взяли Сполучені Штати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента США у Truth Social, яку той оприлюднив незадовго до переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня.

Що Трамп сказав про ООН?

Американський президент у дописі повідомив, що бої між Таїландом та Камбоджею припиняться, і сторони повернуться до мирного співіснування, згідно з раніше узгодженим базовим договором між країнами про мир.

Він привітав лідерів обох країн із досягненням, на його думку, швидкого та справедливого рішення, наголосивши, що США відіграли важливу роль у цьому. За його словами, так рішуче мають закінчитися й інші конфлікти.

Дональд Трамп заявив, що, мовляв, за останні місяці США завдяки йому посприяли врегулюванню або зупиненню низки воєн і конфліктів у світі, розкритикувавши ООН за недостатню залученість до війни в Україні.

З огляду на всі війни й конфлікти, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, вісім, можливо, Сполучені Штати, схоже, стали справжньою Організацією Об’єднаних Націй, тоді як сама ООН надала дуже мало допомоги або підтримки в будь-якому з них, зокрема й у нинішній катастрофі між Росією та Україною. Організація Об’єднаних Націй має почати бути активною й долучатися до забезпечення миру у світі,

Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Попередні заяви та рішення Трампа щодо України