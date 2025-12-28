Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп накинувся з критикою на ООН через Україну
- Дональд Трамп закликав ООН бути активнішою в досягненні миру в Україні, критикуючи її за недостатню залученість.
- Трамп наголосив, що США завдяки йому посприяли врегулюванню конфліктів у світі, зокрема між Таїландом і Камбоджею.
Американський президент Дональд Трамп звернувся до ООН із закликом взяти відповідальність та участь у досягненні миру в Україні, заявивши, що раніше роль цієї організації на себе чому взяли Сполучені Штати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента США у Truth Social, яку той оприлюднив незадовго до переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня.
Дивіться також Зеленський прибув до Маямі, щоб зустрітися з Трампом
Що Трамп сказав про ООН?
Американський президент у дописі повідомив, що бої між Таїландом та Камбоджею припиняться, і сторони повернуться до мирного співіснування, згідно з раніше узгодженим базовим договором між країнами про мир.
Він привітав лідерів обох країн із досягненням, на його думку, швидкого та справедливого рішення, наголосивши, що США відіграли важливу роль у цьому. За його словами, так рішуче мають закінчитися й інші конфлікти.
Дональд Трамп заявив, що, мовляв, за останні місяці США завдяки йому посприяли врегулюванню або зупиненню низки воєн і конфліктів у світі, розкритикувавши ООН за недостатню залученість до війни в Україні.
З огляду на всі війни й конфлікти, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, вісім, можливо, Сполучені Штати, схоже, стали справжньою Організацією Об’єднаних Націй, тоді як сама ООН надала дуже мало допомоги або підтримки в будь-якому з них, зокрема й у нинішній катастрофі між Росією та Україною. Організація Об’єднаних Націй має почати бути активною й долучатися до забезпечення миру у світі,
– написав він.
Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу
Попередні заяви та рішення Трампа щодо України
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що остаточне схвалення будь-якої мирної угоди між Україною та Росією буде за ним, і заявив про намір найближчим часом поговорити з диктатором Володимиром Путіним.
До цього президент США також підписав закон про оборонну політику, який передбачає майже трильйон доларів щорічних військових витрат. У документі є положення про незначну допомогу Україні.