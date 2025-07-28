Трамп заявив, що Росія могла бути багатою, але натомість витрачає гроші на війну і вбивства
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія могла б бути дуже багатою країною, але витрачає гроші на війну та вбивства.
- Трамп зазначив, що Росія має багато цінних ресурсів, які могла б використовувати для процвітання замість військових витрат.
Росія могла би бути дуже багатою країною та процвітати так, які ніяка інша країна. Натомість Москва витрачає всі гроші на війну та вбивства.
Таку заяву у понеділок, 28 липня, зробив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
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Як Трамп розкритикував Росію?
Дональд Трамп розповів, що Путін хотів укладати з США торгівельні угоди. Американський президент зізнався, що й сам уявляв подібні зв'язки з Росією, оскільки у них нібито є багато цінних ресурсів.
За його словами, у Росії є багато рідкісноземельних металів різних видів, також є багато територій. Тому, на думку президента США, Росія могла бути дуже багатою, якби використовувала це правильно.
Вона могла б бути дуже багатою. Вона могла б процвітати, як майже жодна інша країна. Натомість вони витрачають усі гроші на війну. Все – на війну та вбивства, і це для мене не має сенсу. Я думав, він захоче якнайшвидше все це закінчити. Мені справді здавалося, що це погано,
– заявив він.
Також під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський президент наголосив, що більше не збирається говорити з російським президентом.