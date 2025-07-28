Таку заяву у понеділок, 28 липня, зробив президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Як Трамп розкритикував Росію?

Дональд Трамп розповів, що Путін хотів укладати з США торгівельні угоди. Американський президент зізнався, що й сам уявляв подібні зв'язки з Росією, оскільки у них нібито є багато цінних ресурсів.

За його словами, у Росії є багато рідкісноземельних металів різних видів, також є багато територій. Тому, на думку президента США, Росія могла бути дуже багатою, якби використовувала це правильно.

Вона могла б бути дуже багатою. Вона могла б процвітати, як майже жодна інша країна. Натомість вони витрачають усі гроші на війну. Все – на війну та вбивства, і це для мене не має сенсу. Я думав, він захоче якнайшвидше все це закінчити. Мені справді здавалося, що це погано,

– заявив він.

Також під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський президент наголосив, що більше не збирається говорити з російським президентом.