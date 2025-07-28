Такое заявление в понедельник, 28 июля, сделал президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Как Трамп раскритиковал Россию?

Дональд Трамп рассказал, что Путин хотел заключать с США торговые соглашения. Американский президент признался, что и сам представлял подобные связи с Россией, поскольку у них якобы есть много ценных ресурсов.

По его словам, у России есть много редкоземельных металлов разных видов, также есть много территорий. Поэтому, по мнению президента США, Россия могла быть очень богатой, если бы использовала это правильно.

Она могла бы быть очень богатой. Она могла бы процветать, как почти ни одна другая страна. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Все – на войну и убийства, и это для меня не имеет смысла. Я думал, он захочет как можно быстрее все это закончить. Мне действительно казалось, что это плохо,

– заявил он.

Также во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский президент подчеркнул, что больше не собирается говорить с российским президентом.