Що, чорт забирай, він робить у ПАР, – Трамп розповів про дзвінок Зеленському

Американський лідер зустрівся з президентом ПАР Сирілом Рамафосою у Білому домі 21 травня. Трамп розповів кумедну історію про його дзвінок Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що розповів Трамп про розмову з українським лідером

Лідер Південно-Африканської Республіки зазначив, що приїхав у Білий дім, зокрема, щоб обговорити мирні зусилля щодо України. Він розраховує на підтримку США в цьому питанні.

Дональд Трамп вирішив розвеселити гостя, згадавши історію дзвінка Зеленському.

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Я зателефонував Зеленському, вони сказали: "Він у Південній Африці". Я сказав: "Що, чорт забирай, він робить у Південній Африці?",

– розповів він.

Рамафоса, зокрема, наголосив, що нагадував Зеленському про Нельсона Манделу й умовляв на перемовини з росіянами без будь-яких умов.

Володимир Зеленський вперше прибув у ПАР наприкінці квітня. Він зустрівся з президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Політики обговорили досягнення миру в Україні.

До слова, під час розмови з лідером ПАР Трамп заявив, що за підсумками телефонної розмови з Путіним 19 травня було досягнуто "великого прогресу" щодо України. Він також знову наголосив на тому, що на війні в Україні щотижня гинуть 5 000 солдатів.