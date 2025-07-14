Трамп розповів про розмови з Путіним і пояснив, чому дав йому ще 50 днів на угоду
- Трамп дав Путіну 50 днів на укладання мирної угоди, але уникнув пояснення, чому обрав цей термін.
- Трамп звинуватив демократів у війні в Україні, та заявив, що його розмови з Путіним "не мали значення", оскільки після них продовжуються ракетні обстріли.
Дональд Трамп дав Володимиру Путіну ще 50 днів на укладання мирної угоди. Пізніше президент США пояснив, чому обрав саме такий термін.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
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Чому Трамп дав Путіну 50 днів на угоду щодо миру в Україні?
Дональд Трамп уникнув запитання щодо того, чому дав Путіну ще 50 днів для укладання мирної угоди щодо припинення війни в Україні, сказавши, що "справді займається цим не так давно", мавши на увазі війну Росії проти нашої держави.
Потім американський лідер знову почав звинувачувати демократів у цій війні.
Це війна Байдена, це війна демократів, це не війна Трампа чи республіканців. Це війна, яка не мала ніколи статися. Дуже багато людей вбивають,
– зазначив глава Білого дому.
Окрім того, Трамп заявив, що його "хороші розмови" з Путіним нічого не означають, бо після них російський диктатор запускає ракети по Україні.
"Я багато говорю з ним про те, як це зробити (досягти мирного врегулювання в Україні – 24 Канал). І завжди вішаю слухавку і говорю: "Ну, це була хороша телефонна розмова". А потім ракети запускають Києвом чи якимось іншим містом. І я кажу: "Дивно", – сказав президент США.
Зрештою він підкреслив, що, коли подібне відбувається три – чотири рази, то, такі розмови нічого не означають.