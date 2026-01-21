Якби не США, війна в Україні могла б закінчитися Третьою світовою, – Трамп

Дональд Трамп знову заявив, що США допомогли запобігти страшній трагедії через війну. Він зазначив, що вже давно б вирувала Третя світова, якби він не став президентом Сполучених Штатів.

Про це Трамп розповів під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про можливість Третьої світової війни?

Американський лідер зауважив, що війна не зупинилася б на Україні й переросла б у Третю світову. Але Сполучені Штати цьому завадили, зокрема не дали Володимиру Путіну рухатися далі. Трамп бачить у цьому свою заслугу.

Без нас, на мою думку, Путін пішов би до кінця. Це могло стати Третьою світовою війною, якщо хочете знати правду. Якби Камала Харріс була обрана, або Джо Байден, будь-який з цих мислителів, я думаю, це могло б закінчитися Третьою світовою війною,

– зазначив американський президент.

Крім того, Дональд Трамп похвалив за роботу свого спеціального представника Стіва Віткоффа, який веде перемовини з російською стороною. Президент каже, що посадовець "неймовірно добре справляється" й великої війни світ не матиме.

