Об этом Трамп рассказал во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о возможности Третьей мировой войны?

Американский лидер отметил, что война не остановилась бы на Украине и переросла бы в Третью мировую. Но Соединенные Штаты этому помешали, в частности не дали Владимиру Путину двигаться дальше. Трамп видит в этом свою заслугу.

Без нас, по моему мнению, Путин пошел бы до конца. Это могло стать Третьей мировой войной, если хотите знать правду. Если бы Камала Харрис была избрана, или Джо Байден, любой из этих мыслителей, я думаю, это могло бы закончиться Третьей мировой войной,

– отметил американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп похвалил за работу своего специального представителя Стива Уиткоффа, который ведет переговоры с российской стороной. Президент говорит, что чиновник "невероятно хорошо справляется" и большой войны мир не будет иметь.

Другие заявления Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе