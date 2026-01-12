У Зеленського немає карт, є лише я, – Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре звернув увагу на важливості своєї ролі на міжнародній арені. Так, очільник Білого дому відверто заявив, що Володимир Зеленський нібито "ніколи не мав реальних козирів" у переговорах щодо війни з Росією — і не має їх зараз.

Про таке американський лідер сказав у інтерв'ю для журналіста New York Times Девіда Е. Сангера, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп стосовно Зеленського?

Нагадаємо скандальну зустріч президентів України та США в Овальному кабінеті, що відбулася в лютому 2025 року й запам'яталася, зокрема словами Трампа про відсутність "карт" на руках у Володимира Зеленського.

Тоді президент США говорив, що Україна не може ставити умови в мирному врегулюванні війни, адже, мовляв, тримає оборону виключно завдяки підтримці партнерів. Окрім того, американський лідер зазначав, що Зеленський нібито забуває дякувати за допомогу, коли сам "не має жодних козирів".

У нього їх не було з першого дня. І зараз теж немає,

– відповів Трамп на запитання журналіста про те, чи змінилася ситуація за останній рік.

На прохання пояснити, що саме це означає для України, Трамп заявив, що "У нього (у Зеленського, 24 Канал) лише одна перевага – Дональд Трамп".

Він додав, що без його особистої участі конфлікт уже давно переріс би у Третю світову війну, а нинішня ситуація, на його думку, була б "повною катастрофою" для України та Європи.

Якщо б я не втрутився, все пішло б дуже погано. Тепер такого не буде,

– підкреслив американський лідер.

На запитання про конкретні строки завершення війни Трамп відповів, що чіткого графіка немає, але адміністрація, за його словами, робить усе можливе, щоб досягти результату якомога швидше.

Як Трамп ставиться до Путіна й Зеленського?