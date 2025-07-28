Україна побачила промінь надії: скорочення дедлайну Трампа має вирішальне значення, – CNN

Президент США Дональд Трамп оголосив, що скорочує термін, який дав Володимиру Путіну для припинення вогню в Україні, з 50 днів (з яких ще лишилося 38) до 10 – 12. Це чудові новини для України, враховуючи динаміку війни.

Сьогодні Україна переживає, можливо, найскладніший етап повномасштабної війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітику CNN.

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Чому скорочення дедлайну Трампа для Путіна дає Україні нову надію?

До 3 вересня, коли мав би спливти початковий 50-денний дедлайн, російські війська можуть досягти певних успіхів. Йдеться про ймовірне наближення до Куп’янська, Покровська, Костянтинівки – ключових опор у східній Україні. Це суттєво змінить динаміку лінії фронту та наблизить росіян до захоплення Донецької області.

В адміністрації Зеленського таке послання сприйняли з обережним оптимізмом.

(Президент США) вже заявив, що скорочує терміни, які він дав Путіну, бо вважає, що відповідь очевидна. Путін поважає лише силу – і це послання гучне та чітке,

– написав Андрій Єрмак.

Але що станеться через 10 – 12 днів? Якщо нічого, то це серйозно підірве імідж Трампа як міцного політика та стане ще одним підтвердженням думки TACO (Trump Always Chickens Out – "Трамп завжди відступає").

Мова йде про можливість запровадження вторинних санкцій – насамперед проти країн, які скуповують російські енергоносії. Це, зокрема, Індія та Китай. Обидві держави мають тісні енергетичні зв’язки з Росією, але також є важливими гравцями для США. Санкції проти них завдали б удару не лише по Росії, а й по глобальній економіці, включно з американською.

Китай, попри офіційний нейтралітет, фактично грає на боці Кремля, остерігаючись, що поразка Росії переведе взір Вашингтона на нього. Проте Пекін також не зацікавлений у надмірному загостренні.

Тож наступні два тижні можуть стати вирішальними. Росія намагатиметься зміцнити позиції і переконати союзників купувати її енергоресурси, Україна – організувати якнайуспішнішу оборону, а Трамп – продемонструвати, що його слова мають реальну вагу. Якщо США не підуть на цей крок, що струсить глобальну економіку, адміністрації Трампа доведеться шукати спосіб зберегти обличчя.