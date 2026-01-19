ЄС може зникнути, – експерт розкрив велику проблему у Європі

У Європі обговорюють, чи витримає ЄС новий тиск з боку Дональда Трампа через тарифи та торговельні умови. Після хвилі різких заяв у Брюсселі знову заговорили про ризик поступок заради економічного спокою і збереження звичного рівня добробуту.

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ця історія виходить далеко за межі торгівлі. Він попередив, що якщо Європа мінятиме цінності на вигоду, Європейський Союз може втратити єдність.

Чому Європа може поступитися цінностями заради вигоди?

Тарифна тема знову показала, що Європа дуже болісно реагує на будь-який тиск зі США. Навіть ринки, які звикли до гучних заяв, поступово починають закладати ризики в ціни, але політична нервозність у ЄС не зникає. У цій історії ключове питання не лише в цифрах, а в тому, чи готова Європа триматися принципів, коли на кону гроші й комфорт.

Цінності замінюються на інтереси, і інтереси починають домінувати,

– сказав Длігач.

Він порівняв ситуацію з сюжетом п'єси "Візит дами", де містечку пропонують мільярд доларів за життя однієї людини, і суспільство поступово погоджується. За його словами, у перехідний період Європа може не втримати ціннісну модель і піти на рішення, які суперечать логіці демократичного світу. Саме так з'являється ризик, що вимоги Трампа можуть стати для ЄС тестом на стійкість.

ЄС ризикує втратити єдність уже найближчим часом

У багатьох країнах Європи посилюються крайні політичні сили, і це розриває суспільства на протилежні табори. У Німеччині зростають праві, у Франції триває конфлікт між лівими й правими, а частина країн паралельно підвищує соціальні стандарти і втрачає конкурентність. Цей внутрішній розкол робить ЄС уразливішим до зовнішнього тиску і спокуси домовлятися на умовах сильніших.

Зараз для Європейського Союзу це момент біфуркації,

– підкреслив Длігач.

Зауважте! Біфуркація – це момент, коли звичний хід подій ламається. У цій точці навіть невелика зміна може повністю змінити подальший розвиток. Після цього система вже не повертається до старого стану і рухається одним з кількох можливих шляхів.

За його словами, ЄС або втримається як самостійна демократична сила, або почне розсипатися під тиском США, Китаю і Росії. Він припустив, що розв'язка може стати видимою вже у 2026 – 2027 роках. Якщо Європа не витримає цього періоду, ризик втрати єдності стане реальним.

2026 рік може стати вирішальним і для США

Паралельно схожий переломний момент, за цією оцінкою, переживають і Сполучені Штати. Усередині країни триває боротьба за те, якою буде Республіканська партія після Трампа і чи повернеться вона до більш інституційної моделі. Від цього залежить і те, як Вашингтон поводитиметься з союзниками та чи буде готовий підтримувати демократичний світ не лише словами.

Або подальша трампізація, яка може вилитися в заміну Трампа на більш радикальну версію у вигляді Венса, або повернення до рейганівського республіканізму,

– сказав Длігач.

2026 рік стане піком перехідного періоду і покаже, чи переможе у США здоровий глузд. Якщо Сполучені Штати залишаться в логіці трампізму, тиск на Європу може лише посилюватися. А якщо відбудеться повернення до інституційності, ЄС отримає більше шансів зберегти єдність і незалежність.

