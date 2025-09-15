Президент США уперше назвав Росію агресором у війні проти України. Це свідчить про подальше посилення його позиції щодо Москви.

Американський лідер визнав Москву агресором після кількох місяців спротиву такому визначенню. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Що пишуть про посилення позиції Трампа щодо Москви?

У неділю, 14 вересня, коли президент США згадав про втрати серед українських та російських військових він сказав:

Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. Дещо більше з Росії, але коли ти агресор, то й втрати більші

Раніше Дональд Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення. У виданні нагадали, як у лютому його адміністрація підтримала Росію та Північну Корею, проголосувавши проти резолюції ООН на підтримку територіальної цілісності України й засудження Росії. США також виступили проти заяви G7, яка називала Росію агресором.

Втім, влітку позиція Трампа щодо Кремля змінилася. Адміністрація президента США почала тиснути на Володимира Путіна, який відмовляється від мирних переговорів безпосередньо з Володимиром Зеленським.

Жорсткіша позиція Трампа не змусила Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським, тому адміністрація США стикається з дедалі більшим тиском запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Він запевнив, що зробить це лише після того, як Європа припинить купувати російську нафту й посилить власні обмеження.

Зверніть увагу! Найбільшими покупцями російських енергоносіїв у ЄС залишаються Угорщина та Словаччина, які виступають проти спроб Єврокомісії поступово відмовитися від них.

Крім цього, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Вашингтон прагне повністю витіснити російський газ. "Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас", – сказав він.

Останні заяви Дональда Трампа: що відомо?