Трамп відхилив пропозицію Ірану, яка передбачала розблокування Ормузької протоки, – Reuters

Американський президент Дональд Трамп, імовірно, відхилив пропозицію Ірану стосовно відкриття Ормузької протоки, припинення блокади та відкладення переговорів стосовно ядерної програми.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на високопоставленого іранського посадовця.

Що відбувається між США і Іраном?

Видання пише, що навіть через 4 тижні після припинення авіаударів США та Ізраїлю по Ірану сторони так і не дійшли згоди стосовно завершення війни, яка призвела до масштабних перебоїв на світових енергетичних ринках.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вже понад 2 місяці Іран блокує майже всі судноплавства у районі Перської затоки, за винятком власних. На тлі цього США у відповідь запровадили свою блокаду суден з іранських портів.

Reuters повідомляє, що у п'ятницю, 1 травня, американський президент зазначив журналістам у Білому домі, що не задоволений останньою пропозицією іранської сторони, але він не вказав, що саме йому не сподобалося.

Вони просять те, з чим я не можу погодитися,

– заявив він.

США неодноразово заявляли, що завершення конфлікту можливе лише за умови укладення угоди, яка унеможливить появу ядерної зброї в Ірані. Саме це називали ключовою метою початку операції на Близькому Сході.

Натомість Іран переконує, що його ядерна діяльність має виключно мирний характер. За словами одного з чиновників країни, остання пропозиція Тегерану стосовно відкладення ядерних переговорів є значним зрушенням.

За даними агентства, відповідна пропозиція передбачала завершення війни в обмін на гарантії ненападу з боку США та Ізраїлю, відкриття Ормузької протоки, а також зняття американської блокади стосовно іранських суден.

Надалі сторони мали б перейти до переговорів стосовно обмеження ядерної програми в обмін на послаблення санкцій. Водночас Тегеран і досі наполягає на закріпленні за ним права збагачувати уран у мирних цілях.

До речі. Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв про намір організації поновити перевірки іранських ядерних об'єктів в Ісфахані на тлі можливого вивезення іранського урану за кордон, наприклад, до Росії.

Що цьому передувало?

Раніше стало відомо, що наприкінці квітня Axios із посиланням на джерела повідомляло, що США отримали від Ірану нову пропозицію, яка б передбачала повне розблокування Ормузької протоки та припинення війни.

Водночас у CNN повідомляли про продовження активної дипломатичної роботи між сторонами. Наразі переговорний процес зосереджений на поетапному досягненні домовленостей, попри попередні провальні переговори.

Вже пояснювали, що Вашингтон скептично оцінює нову мирну пропозицію Ірану стосовно відкриття Ормузької протоки, оскільки вважають, що документ, який не передбачає ядерного питання, послабить позиції США.