Трамп відкритий до зустрічі з Путіним, – Білий дім
- В Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп відкритий до зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним.
- 19 травня має відбутися телефонна розмова Трампа та Путіна, після цього президент США також планує розмову з Володимиром Зеленським.
У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп "відкритий до зустрічі" з очільником Кремля Владіміром Путіним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Білого дому в понеділок, 19 травня.
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Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
У Білому домі заявили, що Дональд Трамп відкритий до зустрічі з Владіміром Путіним, однак необхідно також дочекатися результатів їхньої телефонної розмови.
Ця розмова має відбутися ввечері 19 травня.
За словами Білого дому, після дзвінка очільнику Кремля Дональд Трамп також проведе розмову з Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори. За його словами, війна навряд чи закінчиться у цей день, однак, ймовірно, "буде розпочато певний процес".
Лідери країн ЄС також планували зателефонувати президенту США перед його переговорами з Путіним. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер хотіли скоординувати свої дії з Дональдом Трампом.