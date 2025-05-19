Трамп відкритий до зустрічі з Путіним, – Білий дім

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп "відкритий до зустрічі" з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Білого дому в понеділок, 19 травня.

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Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп відкритий до зустрічі з Владіміром Путіним, однак необхідно також дочекатися результатів їхньої телефонної розмови.

Ця розмова має відбутися ввечері 19 травня.

За словами Білого дому, після дзвінка очільнику Кремля Дональд Трамп також проведе розмову з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори. За його словами, війна навряд чи закінчиться у цей день, однак, ймовірно, "буде розпочато певний процес".

Лідери країн ЄС також планували зателефонувати президенту США перед його переговорами з Путіним. Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер хотіли скоординувати свої дії з Дональдом Трампом.