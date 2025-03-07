Трамп відмовився коментувати, що буде, якщо в Україні закінчаться ракети для Patriot

Президент США Дональд Трамп не відповів на запитання журналістів щодо того, що буде, якщо Україні закінчаться ракети для Patriot. Він також в черговий раз наголосив на тому, що хоче переконатися, що Україна готова укласти мирну угоду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.

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Як Трамп прокоментував зупинку військової допомоги Україні

Журналіст нагадав слова Трампа, що Росія сильно обстрілює Україну, і поцікавився у американського лідера, чому б не передати Києву засоби ППО. Він також поставив питання щодо того, що буде, коли в України закінчаться ракети для Patriot.

Хороше запитання. Я маю знати, що вони хочуть укласти угоду. Я цього не знаю. Якщо вони не хочуть – ми припиняємо допомогу. Тому що ми хочемо угоди. І я хочу припинити смерті,

– наголосив Трамп.

Також у президента США поцікавилися, чи використовує Владімір Путін зупинку постачання військової допомоги для України у своїх інтересах. На що Трамп відповів, що глава Кремля "робить те, що зробив би будь-хто".