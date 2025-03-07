Трамп відмовився коментувати, що буде, якщо в Україні закінчаться ракети для Patriot
- Трамп відмовився коментувати, що буде, якщо в України закінчаться ракети для Patriot, і наголосив на важливості мирної угоди.
- Трамп зазначив, що військова допомога Україні може бути зупинена, якщо країна не прагне укласти угоду.
Президент США Дональд Трамп не відповів на запитання журналістів щодо того, що буде, якщо Україні закінчаться ракети для Patriot. Він також в черговий раз наголосив на тому, що хоче переконатися, що Україна готова укласти мирну угоду.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.
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Як Трамп прокоментував зупинку військової допомоги Україні
Журналіст нагадав слова Трампа, що Росія сильно обстрілює Україну, і поцікавився у американського лідера, чому б не передати Києву засоби ППО. Він також поставив питання щодо того, що буде, коли в України закінчаться ракети для Patriot.
Хороше запитання. Я маю знати, що вони хочуть укласти угоду. Я цього не знаю. Якщо вони не хочуть – ми припиняємо допомогу. Тому що ми хочемо угоди. І я хочу припинити смерті,
– наголосив Трамп.
Також у президента США поцікавилися, чи використовує Владімір Путін зупинку постачання військової допомоги для України у своїх інтересах. На що Трамп відповів, що глава Кремля "робить те, що зробив би будь-хто".