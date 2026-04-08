Трамп відмовився від свого ультиматуму: з Іраном вдалося домовитися про припинення вогню

США не будуть завдавати "руйнівного удару" по Ірану. Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості про перемир'я в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Про це президент США написав у своїй мережі Truth Social. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Трамп повідомив про припинення вогню з Іраном: за якої умови?

Дональд Трамп пристав на пропозицію Пакистану "стримати руйнівну силу" та не бити по Ірану. В обмін на "повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки".

За словами президента США, мовиться про "двостороннє припинення вогню". При цьому його двотижнева тривалість "дозволить остаточно узгодити та завершити Угоду".

Що передувало заяві Трампа про перемир'я?

Пакистан активно намагався домовитися з обома сторонами, Іраном та США, ще до завершення строку ультиматуму Дональда Трампа. Він спливав вже о 3 ночі 8 квітня за київським часом.

Керівник пакистанського уряду написав у X прохання, щоб Трамп продовжив свій термін на два тижні, при цьому Іран має відкрити Ормузьку протоку на цей час як жест доброї волі. У США відповіли, що обмірковують пропозицію, як пише Reuters.

Досі Білий дім та Тегеран обмінювалися войовничими погрозами, та нібито водночас і повідомленнями через посередників, які могли б допомогти домовитися. Неназване джерело сказало CNN, що "незабаром будуть хороші новини з обох боків", і угоду можуть укласти вже "сьогодні ввечері" (за Києвом це якраз ніч на 8 квітня).

Зауважимо, голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко говорив 24 Каналу, що свої погрози Трамп реалізувати може. Але стерти Іран з лиця землі у США швидко не вийде.

Що слід знати про контекст подій на Близькому Сході на ніч 8 квітня?