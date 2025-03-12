Тепер Зеленський хоче миру, – Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував готовність України до 30-денного перемир'я. Він зазначив, що раніше президент України Володимир Зеленський не хотів миру, але тепер змінив свою позицію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чи готовий Зеленський до миру

За словами Трампа, раніше Зеленський не був готовий до миру. Однак тепер український лідер змінив свою позицію.

У мене був хтось (Зеленський, – 24 Канал), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир,

– заявив Трамп, коментуючи перспективи припинення війни між Росією та Україною.

Водночас президент США утримався від оцінки потенціалу угоди, проте наголосив, що вона може бути вигідною для Москви. Крім того, Трамп додав, що обговорював з російською стороною "питання землі".

Зауважимо, що Трамп також пригрозив Росії та пообіцяв "руйнівні" наслідки для Москви, якщо вона не буде продовжувати війну. За його словами, для цього у нього є "фінансові важелі".