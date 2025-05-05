"Два тижні або місяць": Трамп відповів, коли він визначиться зі стратегією щодо Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібно два тижні або місяць, щоб відповісти, чи "водить його Путін за ніс" та визначитися зі стратегією щодо Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для NBC News.

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Трамп висловився про Путіна та переговори

Дональд Трамп заявив, що Росія хоче захопити всю Україну.

І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували,

– наголосив президент США.

За словами політика, європейські лідери неодноразово просили його зателефонувати Владіміру Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки.

Під час інтерв'ю журналістка нагадала Трампу про допис, у якому він припустив, що очільник Кремля "водить його за ніс" і, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. На запитання, чи недооцінив президент США Путіна, той сказав, що йому потрібно ще пару тижнів або місяць.

Я скажу вам про це через місяць чи через два тижні. Поки що я не знаю. Можу сказати одне – його амбіції значною мірою були знижені, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес,

– пояснив Дональд Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив під час розмови, що він планує "бути президентом 8 років". Американський політик нібито не хоче йти на свій третій термін, ба й за конституцією США наразі це неможливо.