Президент США Дональд Трамп у відповідь на ядерні погрози з боку заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва наказав відправити дві атомні субмарини ближче до країни-агресорки. За словами американського лідера, вони зараз "дуже близько".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа в інтерв'ю ведучому програми Newsmax Робу Фіннерті в Білому домі.

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Де зараз атомні субмарини США?

Трамп повідомив, що у відповідь на ядерні погрози з боку Медведєва, він розпорядився перекинути два атомні підводні човни ближче до кордонів Росії.

Колишній президент Росії, який зараз очолює одну з найважливіших рад – Медведєв – говорив дуже погані речі, говорячи про ядерну зброю. І коли ви згадуєте слово "ядерна", знаєте, мої очі спалахують, і я кажу, нам краще бути обережними, бо це найвища загроза. Йому не слід було цього говорити,

– наголосив Трамп.

Він також зауважив, що Медведєв і раніше робив подібні заяви, тому США "хочуть бути готовими". Саме з цієї причини було прийнято рішення направити "у цей регіон два атомні підводні човни". На уточнення журналіста, куди саме вирушили субмарини, Трамп відповів: "ближче до Росії".