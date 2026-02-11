Менше як за 2 тижні Зеленський може оголосити план виборів і референдуму: FT дізналося терміни

Україна почала планувати президентські вибори разом із референдумом щодо мирної угоди з Росією. Адміністрація Трампа закликала провести обидва голосування до 15 травня.

Якщо виборів і референдуму не відбудеться до кінця весни, Київ може втратити запропоновані гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Про це пише The Financial Times.

Дивіться також Допомога збільшуватиметься, – Піонтковський розкрив, хто змушує Трампа підтримувати Україну

Що відомо про трампівський ультиматум Україні?

Проведення виборів стане різким політичним поворотом для президента Зеленського, який раніше стверджував, що голосування неможливе під час воєнного стану, коли мільйони українців перебувають за кордоном, а близько 20% території країни окуповані Росією.

Українські та західні чиновники наголосили, що ані графік, ані ультиматум США навряд чи будуть дотримані, оскільки вони залежать від кількох факторів, зокрема від можливості досягнення прогресу в укладенні мирної угоди з Путіним.

Графік може зірватися через розбіжності з Росією щодо територій, атак на критичну інфраструктуру та бої на південному сході. Проведення виборів залежатиме від того, чи вдасться Зеленському укласти мирну угоду, яку українці вважатимуть справедливою.

За даними українських і європейських посадовців, Зеленський планує оголосити про президентські вибори та референдум 24 лютого – у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Очікується, що у березні – квітні парламент внесе зміни до законів, щоб уможливити вибори під час воєнного стану.

Зверніть увагу! Джерело РБК-Україна в президентському оточенні прокоментувало матеріал Financial Times. Воно заявило, що поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори.

План Зеленського показує, що він хоче підвищити свої шанси на переобрання і водночас запевнити Трампа, що Україна не затягує мирну угоду. Громадська підтримка Зеленського, хоча і значна, знизилася порівняно з майже одностайними рейтингами чотири роки тому, через втому від війни та корупційні скандали в його оточенні.

Люди, близькі до президента, кажуть, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що готові до дуже швидкого графіка, незважаючи на логістичні труднощі проведення виборів у воєнний час.

В оточенні Зеленського зазначили, що він вважає нинішній рік найкращим шансом для переобрання, особливо якщо вибори відбудуться одночасно з референдумом.

Проведення обох голосувань одночасно також може забезпечити більшу явку, що важливо для визнання результатів міжнародними спостерігачами.

Тим часом експерти застерігають, що стислі терміни та відсутність припинення вогню можуть поставити під сумнів легітимність процесу й створити серйозні безпекові ризики.

За словами Ольги Айвазовської, голови правління київського аналітичного центру OPORA, на підготовку до виборів потрібно щонайменше шість місяців.

Що відомо про підготовку до президенських виборів і референдуму в Україні?

Вибори в Україні є одним із пунктів мирного плану, розробленого США з росіянами восени 2025 року. Що ж до референдуму, то президент Зеленський чітко наголосив: будь-яка мирна угода має отримати підтримку від українського народу.