Президент США Дональд Трамп висловився щодо війни Росії проти України. Він вважає, що Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять один одного.

У зв'язку з цим американський лідер заявив, що йому доведеться взяти участь у переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про мирні переговори?

На думку президента США, він буде змушений взяти участь у мирному врегулюванні війни в Україні.

Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом в одній кімнаті,

– заявив Трамп.

Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне