"Зеленський та Путін ненавидять один одного": Трамп сказав, як це вплине на переговори
- Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять один одного.
- Трамп вважає, що йому доведеться брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп висловився щодо війни Росії проти України. Він вважає, що Володимир Зеленський та Володимир Путін ненавидять один одного.
У зв'язку з цим американський лідер заявив, що йому доведеться взяти участь у переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про мирні переговори?
На думку президента США, він буде змушений взяти участь у мирному врегулюванні війни в Україні.
Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом в одній кімнаті,
– заявив Трамп.
Заяви Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне
Раніше американський лідер заявив, що ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Він зазначив, що "люди вірять, що вони будуть розмовляти", а він не впевнений в цьому.
Окрім цього, глава Білого дому сказав, що санкції, які європейські країни вводять проти Росії, не є достатньо жорсткими. Він наголосив, що готовий вводити торгівельно-економічні обмеження, але європейські партнери повинні також посилити свої санкції.
Згодом, 16 вересня, у ЗМІ опублікували чергову заяву президента США, у якій Трамп повідомив, що Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду. Однак деталей про зміст заяви наразі немає.