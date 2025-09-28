30 вересня, у вівторок, на морській базі в Квантіко у штаті Вірджинія відбудеться термінова зустріч сотні генералів і адміралів США. Військову нараду скликав міністр оборони Пет Гегсет. Очікується, що на ній також виступить Дональд Трампа.

Участь Трампа у зустрічі військових лідерів підвищує ймовірність політизації заходу, передає 24 Канал із посиланням на AP.

Що відомо про майбутній виступ Трампа перед військовими?

Видання нагадало, що республіканський президент розширює використання військових у містах США. Трамп стверджує, що це необхідно для боротьби зі злочинністю там, де демократичні лідери не можуть гарантувати громадську безпеку.

Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія. Також розгортання очікується в Мемфісі, Теннессі. У суботу Трамп заявив, що також відправить війська до Портленда в Орегоні для захисту від "внутрішніх терористів".

Незважаючи на заперечення місцевих та штатних чиновників, Трамп раніше відправляв Національну гвардію та морську піхоту до Лос-Анджелеса, де проходили протести проти імміграційних рейдів.

Довідка: У збройних силах США налічується 800 генералів і адміралів усіх звань. Багато хто з них командує тисячами військовослужбовців і служить в інших країнах.

Навіщо Гегсет скликає генералів на зустріч в Квантіко?