Трамп вперше використає повноваження президента для відправки зброї Україні, – Reuters

Американський лідер може надіслати Україні зброю на підставі своїх президентських повноважень. Очікується, що Дональд Трамп зробить це вперше.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, повідомляє 24 Канал.

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Трамп може вперше надати Україні зброю в межах своїх повноважень

За словами співрозмовників агентства, Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Києву в межах президентських повноважень, якими часто користувався Байден. Журналісти зазначили, що це свідчить про нову зацікавленість американського лідера в захисті України.

Джерела повідомили, що команда Трампа визначить зброю з американських запасів для відправки в Україну в рамках повноважень президента щодо скорочення озброєнь.

Один зі співрозмовників зазначив, що ця зброя може коштувати близько 300 мільйонів доларів.

До слова, напередодні, у вівторок, американський президент заявив, що США надішлють більше зброї, аби допомогти Україні захистити себе від посилення російських наступальних дій.

Агентство пише, що пакет може включати ракети для систем ППО Patriot. Окрім того, ракети середньої дальності. Однак рішення про точне обладнання ще не прийнято, зазначили джерела. За словами одного зі співрозмовників, це начебто станеться на зустрічі в четвер.

Журналісти зауважили, що досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, санкціоновану Байденом. Повноваження президента на скорочення озброєнь дозволяють главі держави брати озброєння з запасів, аби допомогти союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Агентство зазначило, що Пентагон і Білий дім не одразу відповіли на прохання про коментар.

