Дональд Трамп розпочав активніше тиснути на країни, які допомагають Росії, зокрема торгують з нею товарами подвійного призначення. Це, однозначно, негативно впливає на країну-агресорку, проте й шкодить державам, які можуть становити загрозу для США.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що недавно Трамп одноосібно запровадив мита проти Індії. Це зумовило те, що ця країна закуповує російську нафту. Також був удар по Бразилії, яка теж це робить.

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Проти кого США вводять санкції?

Тарас Загородній припустив, що у США добиватимуться того, щоб Китай, як союзник Росії, не міг отримувати енергоносії із цієї держави.

Це в рамках стримування Китаю і підготовки до війни. Все для того, щоб Пекін не міг отримувати нафту та газ по суходолу. Процес йде дуже ефективно – американці вже домовились із європейцями. Тепер і вони тиснуть на Китай,

– сказав він.

За словами політтехнолога, якщо розглядати дії президента США з огляду на організацію всесвітньої антикитайської коаліції, то його дії є чітко обумовленими та зрозумілими.

Не виключено, що Трамп може одноосібно "вдарити" по партнерах Росії. Процес посилюється та прискорюється. Ймовірно, що Китай у майбутньому може тиснути на Росію, щоб та напала на одну із країн НАТО, аби дестабілізувати Європу і позиції США,

– припустив він.

Додамо, американський міністр фінансів Скотт Бессент застеріг китайських посадовців, що закупівля санкційної російської нафти може спричинити введення тарифів до 500% згідно із законопроєктом, який розглядає Конгрес. У відповідь Китай заявив про намір відстоювати свій енергетичний суверенітет і ухвалювати рішення самостійно.