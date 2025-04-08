Бажання Трампа розсварити Росію з Китаєм може змінити баланс сил у світі, але не на користь США

Адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, намагається послабити зв'язки між Росією та Китаєм. Однак такі наміри американського лідера можуть негативно вплинути на геополітику.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що Дональду Трампу треба визначитися з цілями, які він собі поклав щодо відносин із Китаєм та Росією. На його думку, якщо лідер США хоче розсварити ці країни між собою, то треба переконатись в тому, чи між ними дійсно є якісь зв'язки.

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"Я схильний думати, що ніякого союзу між Росією та Китаєм не існують. Є ситуативна співпраця, причому з відвертим дисбалансом на користь Китаю", – сказав він.

Протистояння між США та Китаєм

Валентин Гладких підкреслив, що безумовно, Сполучені Штати Америки хотіли б, щоб Росія була на їхньому боці у разі протистояння із Китаєм.

Китай дуже сильно побоюється, що в результаті послаблення або колапсу Росії можуть посилитися ті, кого Пекін вважає своїми щонайменше конкурентами й опонентами. Мовиться про США або Європу. Проте і США, і Європа побоюються, що в результаті послаблення Росії посилиться Китай,

– висловився він.

Крім того, китайцям потрібні російські ресурси для того, щоб виробляти власну продукцію, яку вони потім продають на світовому ринку.

Важливо! Дональд Трамп пригрозив Китаю 50% митами, якщо Пекін не скасує свої тарифи на американські товари. Він також заявив про можливе припинення всіх перемовин між країнами. У відповідь на це Китай пообіцяв захищати свої інтереси та не виключає контрзаходів.

Політолог вважає, що Китай не зацікавлений обміняти мізерний, у порівнянні з іншими, російський ринок на європейський або ринок США. Все тому, що Пекін набагато тісніше співпрацює із європейцями та американцями, ніж із росіянами.

Тому якщо Трамп думає, що він здасть Україну Росії й це розсварить Росію і Китай, і все поміняється, то боюся, що може бути все зовсім не так. Це навпаки може призвести до того, що розсварить Сполучені Штати Америки з Європою та іншими реальними та потенційними союзниками,

– висловився Валентин Гладких.

Він також додав, що подібна риторика Дональда Трампа може послабити позиції США на глобальній арені та продемонструвати, що Сполучені Штати Америки є ненадійним союзником.

Як наслідок, це може спричинити серйозний зсув балансу сил в бік Китаю.