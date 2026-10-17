Трамп офіційно відмовився запроваджувати санкції проти Росії, передбачені законом Грема

Президент США Дональд Трамп у ніч на 17 жовтня за Києвом підписав указ, яким заблокував санкції проти Росії, передбачені законом Ліндсі Грема. Рішення ухвалене на тлі глобальної паливної кризи.

Про це мовиться в офіційному повідомлення Білого дому. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Трамп відмовився запроваджувати санкції проти Росії за законом Грема: що сталося?

Як випливає з офіційного документа, Дональд Трамп скористався секцією 115 закону Грема (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), яка дозволяє президенту тимчасово зупиняти дію обмежень з міркувань національної безпеки. Згідно з указом президента США, застосування будь-яких мит щодо російських товарів або санкцій призупиняється.

...Я цим відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень і обов'язків.. Я подав до Конгресу довідку про те, що така відмова на цей момент відповідає національним інтересам США,

– написано в документі.

Водночас базові вимоги закону формально залишаються чинними. Але їхнє фактичне виконання заморожене до окремого розпорядження.

Чому Трамп пішов на цей крок?

Рішення про блокування санкційного механізму безпосередньо пов'язане з "дизельною угодою", яку Дональд Трамп уклав з Володимиром Путіним 9 жовтня 2026 року. Через війну з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки середня ціна дизельного пального в США сягнула 6,18 долара за галон.

Це змусило американську адміністрацію шукати швидкі шляхи подолання дефіциту перед проміжними виборами. За умовами угоди, Росія зобов'язалася негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля на світові ринки, і 13 жовтня перший танкер уже вирушив із російського порту Приморськ.

Одразу після цього Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка вивела російське пальне з-під санкцій до квітня 2027 року. Дії президента США вже викликали жорстку двопартійну критику у Конгресі.