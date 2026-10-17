Як розповів в ефірі 24 Каналу професор міжнародної політики Скотт Лукас, навіть здобуття демократами більшості в Палаті представників і Сенаті не гарантує зміни курсу Білого дому. Він звернув увагу, що всередині Демократичної партії немає повної єдності щодо підтримки Києва, адже частина лівого флангу виступає проти залучення США до оборони України.

Що може зробити Трамп

Дональд Трамп відомий своїм хаотичним стилем управління, тому здатен просто ігнорувати законодавчі ініціативи Конгресу. Професор нагадав, що минулого місяця двопартійна більшість уже ухвалила законопроєкт про санкції, але він досі не запрацював.

Дональд Трамп може просто спробувати ігнорувати те, що відбувається, або намагатися це підірвати. Чому він не був впроваджений? Тому що Дональд Трамп не хоче накладати санкції на Росію,

– наголосив Скотт Лукас.

Він додав, що розмір більшості в Конгресі не матиме значення, поки законодавці прямо не визнають дії президента неприйнятними.

Позиція України залишається незмінною

Оцінюючи можливі мирні ініціативи та територіальні компроміси, експерт підкреслив непохитність Києва. За його словами, українська влада не пристане на умови, які передбачають втрату земель.

Поки вони не виступлять і не будуть відвертими щодо цього, і поки вони (американці – 24 Канал) фактично не скажуть росіянам: "Ви не отримаєте решту Донбасу", Україна на це не погодиться. Вони не погодяться на таку здачу території,

– зауважив професор міжнародної політики.

Нагадаємо, що адміністрація США дозволила закупівлю російського дизеля попри чинні обмеження.

Професор про новий політичний провал Трампа: відео