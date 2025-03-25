Трамп на посаді вже 2 місяці: хронологія його зусиль щодо припинення війни

Президент США Дональд перебуває на посаді вже 2 місяці та за цей час встиг неабияк змінити свою риторику стосовно України. Раніше він неодноразово зазначав про плани закінчити війну якомога швидше.

Дональд Трамп відомий своєю заявою про закінчення війни в Україні за 24 години, схоже, зіштовхнувся із реальністю, де це вимагає значно більше часу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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