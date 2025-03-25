Трамп на посаді вже 2 місяці: хронологія його зусиль щодо припинення війни
Президент США Дональд перебуває на посаді вже 2 місяці та за цей час встиг неабияк змінити свою риторику стосовно України. Раніше він неодноразово зазначав про плани закінчити війну якомога швидше.
Дональд Трамп відомий своєю заявою про закінчення війни в Україні за 24 години, схоже, зіштовхнувся із реальністю, де це вимагає значно більше часу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.
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11 березня 2025 року відбулись перемовини між делегаціями України та США. Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, якщо Росія також буде його дотримуватись. Військову допомогу відновили. Відбувся ще один раунд перемовин. Наразі деталей невідомо. Делегація США провела перемовини із представниками української та російської сторін. Україна також підтримала цю ініціативу. Путін погодився на взаємне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа в Москву. Трамп також ухвалює рішення не ділитись із Україною розвідданими. Дональд Трамп 3 березня 2025 року зупиняє військову допомогу Україні. Володимир Зеленський 28 лютого прибуває у США для перемовин із Трампом. Він у прямому етері свариться із Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом через їхній тиск на нього в ході розмова. Зеленський покидає Білий дім. 18 лютого 2025 року делегації США та Росії вперше зустрілись у Саудівській Аравії. Після цього можна прослідкувати різку зміну риторики Трампа стосовно України та Росії. Дональд Трамп та Володимир Зеленський поговорили по телефону 12 лютого 2025 року. Дональд Тоамп пройшов інавгурацію 20 січня 2025 року. Він заявив, що хоче бути "миротворцем". 5 листопада 2025 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США. На той момент він був відомий своєю заявою про те, що "закінчить війну за 24 години", однак він не уточнював методів.
Переговори України та США
Ще один раунд переговорів
Переговори з представниками Росії та України
Візит Віткоффа в Москву
Зупинка військової допомоги
Сварка в Овальному кабінеті
Перший раунд перемовин США із Росією
Перша телефонна розмова
Трамп вступив на посаду президента
Трамп переміг на виборах
11 березня 2025 року відбулись перемовини між делегаціями України та США.
Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, якщо Росія також буде його дотримуватись. Військову допомогу відновили.
Відбувся ще один раунд перемовин. Наразі деталей невідомо.
Делегація США провела перемовини із представниками української та російської сторін.
Україна також підтримала цю ініціативу.
Путін погодився на взаємне припинення вогню по енергетичній інфраструктурі.
Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа в Москву.
Трамп також ухвалює рішення не ділитись із Україною розвідданими.
Дональд Трамп 3 березня 2025 року зупиняє військову допомогу Україні.
Володимир Зеленський 28 лютого прибуває у США для перемовин із Трампом.
Він у прямому етері свариться із Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом через їхній тиск на нього в ході розмова.
Зеленський покидає Білий дім.
18 лютого 2025 року делегації США та Росії вперше зустрілись у Саудівській Аравії. Після цього можна прослідкувати різку зміну риторики Трампа стосовно України та Росії.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський поговорили по телефону 12 лютого 2025 року.
Дональд Тоамп пройшов інавгурацію 20 січня 2025 року. Він заявив, що хоче бути "миротворцем".
5 листопада 2025 року Дональд Трамп переміг на виборах президента США.
На той момент він був відомий своєю заявою про те, що "закінчить війну за 24 години", однак він не уточнював методів.