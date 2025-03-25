Трамп заявив про "великий прогрес" після переговорів у Ер-Ріяді

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори в Саудівській Аравії. За його словами, "досягнуто великого прогресу".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа 25 березня.

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Як Трамп прокоментував переговори у Саудівській Аравії

Трамп розповів, що США проводять "глибокі дискусії" з Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту. Зокрема він прокоментував результат переговорів у Саудівській Аравії.

Ми досягли великого прогресу в українському питанні. Ми ведемо поглиблені переговори з Росією та Україною, і вони просуваються гладко. Росія та Україна домовляться про припинення вогню в Чорному морі,

– зазначив президент США.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія маніпулює домовленостями про перемир'я в енергетиці та Чорному морі. Крім того, український лідер нагадав, що пропозиція про повне припинення вогню лежить на столі ще з 11 березня, однак Кремль відмовився її прийняти, і при цьому не отримала нових санкцій у відповідь.