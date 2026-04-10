"Ми завантажуємо кораблі": Трамп заявив, що через 24 години США можуть поновити удари по Ірану

Нещодавно Іран та США домовилися про двотижневе припинення вогню. За цей час сторони конфлікту мають узгодити остаточну мирну угоду. Якщо цього не станеться, Вашингтон готовий поновити атаки на ворожу країну.

За словами президента Дональда Трампа, найближчі 24 години покажуть, чи є шанс домовитися з Іраном. Про це політик заявив 10 квітня The New York Post.

Коли стане відомо, чи будуть переговори США та Ірану успішні?

Президент наголосив, що американські військові кораблі зараз поповнюють запаси "найкращих боєприпасів", аби відновити удари по Ірану, якщо мирні переговори в Пакистані проваляться.

Цю заяву Дональд Трамп зробив невдовзі після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс вирушив до Ісламабада, де до нього приєднаються спецпредставник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер для переговорів щодо остаточної мирної угоди з Тегераном.

Ми дізнаємося приблизно через 24 години. Скоро буде відомо,

– сказав Трамп під час телефонного інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи вірить він у успіх переговорів.

Трамп зауважив, що США готують військові сили на випадок, якщо Іран не виконає домовленості щодо припинення вогню.

Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю, навіть на вищому рівні, ніж раніше… Якщо ми не матимемо угоди – ми її використаємо, і використаємо дуже ефективно,

– пригрозив америкаський лідер.

Трамп також заявив, що США не впевнені у щирості іранської сторони: "Ви маєте справу з людьми, про яких ми не знаємо, чи говорять вони правду. Вони нам кажуть, що відмовляються від ядерної зброї, що все припиняється. А потім виходять до преси і кажуть: "Ні, ми хочемо збагачення". Тож ми побачимо".

Економічний радник Білого дому Кевін Гассет у коментарі Fox Business заявив, що адміністрація "дуже, дуже сподівається" на успіх переговорів. Відставний генерал Джек Кін заявив Fox News, що США готові військовим шляхом взяти під контроль Ормузьку протоку, якщо Іран не піде на угоду. За його словами, американські сили здатні забезпечити безпеку проходу кораблів і створити захищену зону в повітрі та на морі, щоб нейтралізувати будь-які загрози.

Очікується, що на переговорах у Пакистані США вимагатимуть від Ірану передати понад 450 кілограмів збагаченого урану та повністю відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

США також наполягають на припиненні підтримки Іраном регіональних проксі-сил, обмеженні ракетної програми та знятті санкцій як частині можливих домовленостей.

Іран буде представлений у столиці Пакистану міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, який у довоєнних переговорах наполягав, що Іран має невід'ємне право на збагачення урану, а також спікером парламенту Мохаммадом Багером Галібафом.

Що цьому передувало?