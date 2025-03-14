Трамп заявив про продуктивні переговори з Путіним учора

Президент США заявив, що мав розмову з Путіним у четвер. Він додав, що з цього є високі шанси на врегулювання війни в Україні.

Трамп також попросив "пощадити повністю оточені" сили ЗСУ, ймовірно, в Курській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі TruthSocial.

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Які результати переговорів з Путіним

У власній соцмережі TruthSocial Трамп написав, що вчора, у четвер, 13 березня, відбулися переговори з Путіним. Він також зазначив, що українські військові зараз нібито "у повному оточенні російських сил".

Є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна нарешті скінчиться – але зараз тисячі українських військових в повному оточенні російських військ, і це дуже погана і вразлива позиція,

– написав Трамп.

Президент США зазначив, що наполегливо попросив Путіна "пощадити їх життя". Інакше, за його словами, це була б "різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни".

Додамо, сьогодні, 14 березня, стало відомо, що санкційний орган Мінфіну США прийняв рішення не продовжувати генеральну ліцензію 8L. Вона дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки Росії.

Мова йде про такі банки: Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЕБ тощо.

Зокрема кореспондент Fox News Едвард Лоуренс сказав, що тепер європейські країни не зможуть купувати російські енергоресурси. Йдеться про газ, нафту, нафтопродукти, вугілля та уран.

Водночас, за даними Bloomberg, США обговорюють можливу співпрацю з російським "Газпромом" для відновлення міжнародних проєктів. Як зазначає видання, є факти, які свідчать про налагодження попередніх контактів між США та Росією щодо питання "Газпрому".

Щоправда, наразі незрозуміло, хто саме веде переговори і чи бере в них безпосередню участь адміністрація Трампа. У Білому домі відмовилися коментувати це питання.

У четвер, 13 березня, Владімір Путін таки натякнув на можливу співпрацю зі США в енергетичній галузі. Він заявив, що це може прокласти шлях до відновлення поставок до Європи.