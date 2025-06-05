Трамп заявив, що він не друг Росії та діятиме жорстко, якщо Кремль перейде межу

Президент США згадав, що деякі люди називають його "другом Росії". За словами Дональда Трампа, він не друг нікому.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви американського лідера під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.

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Що президент США заявив про Росію

За словами Дональда Трампа, Сполучені Штати жорстко відреагують, якщо Кремль перейде межу.

Якщо я побачу, що хтось переходить межу – якщо Росія переходить межу – ви будете здивовані, наскільки жорстко ми діятимемо. Пам’ятайте ось що: вони люблять казати, що я друг Росії. Я не друг нікому,

– зазначив американський лідер.

За словами Дональда Трампа, він на боці України та хоче зупинити вбивства. Він також згадав підписання угоди про копалини. "Це війна, яка б ніколи не мала початися – її не мало бути. Я хочу, щоб убивства припинилися, – сказав президент США.

Водночас американський лідер підкреслив, що "розуміє" Путіна після спецоперації СБУ "Павутина". За його словами, російський диктатор зазнав удару.