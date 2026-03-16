Якби ми не вдарили по Ірану, почалася б ядерна війна і Третя світова, – Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що перед початком операції на Близькому Сході він тривалий час слідкував за Іраном, і якби США не завдали удару по країні, то розпочалася б ядерна війна.

Відповідну заяву він зробив у понеділок, 16 березня, під час пресконференції у Білому домі, передає Білий дім.

Як Трамп виправдовує напад на Іран?

Коментуючи ескалацію на Близькому Сході, яка розпочалася 28 лютого після нападу Ізраїлю та США на Іран, американський президент заявив, що, мовляв, насправді він не хоче розпочинати війни і лише прагне миру.

Я не хочу війн. Я хочу війн менше, ніж майже будь-хто інший,

– заявив він.

Дональд Трамп, виправдовуючи початок американської військової операції, зазначив, що тривалий час слідкував за Іраном та попереджав про загрозу. І, на його думку, напад дозволив уникнути розширеного конфлікту.

"Усі ракети були встановлені давно, задовго до того, як вони планували їх використати. Якби ми цього не зробили (не напали – 24 Канал), у нас була б ядерна війна, яка переросла б у Третю світову війну", – сказав він.

Як діятимуть США щодо Ірану надалі?