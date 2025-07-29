Президент США анонсував свої подальші кроки щодо Москви та згадав про російського диктатора. За його словами, Володимир Путін навіть не відповів на терміни досягнення миру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що Трамп сказав про Путіна?

Дональд Трамп пригрозив Росії величезними тарифами та заявив, що Москва має укласти угоду щодо миру в Україні протягом 50 днів. Втім, відповіді від російського диктатора він не отримав.

Я не отримав жодної відповіді від Путіна. Це сором,

– сказав президент США.

Потім Дональд Трамп вирішив зменшити термін, який дав російському диктатору. 29 липня він заявив про 10 днів, які дає Росії для досягнення угоди з Україною.

У разі невиконання Трамп планує ввести мита та інші заходи проти Кремля. "Путін хоче продовжувати війну. Наші мита можуть вплинути на це, а можуть і ні", – сказав Трамп.