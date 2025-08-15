Трамп уже вилетів на Аляску, де увечері 15 серпня має зустрітися з Путіним. Американський президент заявив, що планує обговорювати з російським диктатором питання територій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа, яку він зробив під час спілкування із пресою на борту свого літака по дорозі на Аляску.

Що сказав Трамп про територіальне питання?

Трамп наголосив, що рішення щодо територіального питання має ухвалити Київ.

Обмін територіями обговорюється, але я маю дозволити Україні прийняти це рішення,

– сказав він.

При цьому Трамп зауважив, що не буде вести переговори від імені України.

"Я не збираюся вести переговори від імені Києва, я тут, щоб посадити всіх за стіл", – додав американський президент.

Він вважає, що із зустрічі на Алясці "щось вийде". Водночас знову пригрозив Росії санкціями, якщо вона не припинить війну проти України.

До слова, днями Трамп зауважував, якщо зустріч із Путіним буде погана, то вона швидко закінчиться.