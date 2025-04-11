Трамп дорікнув Росії за зволікання з перемир'ям в Україні

11 квітня представник президента США Трампа Стів Віткофф перебуває у Москві з офіційним візитом. Очікується, що він матиме зустріч з Владіміром Путіним. На тлі цієї події Дональд Трамп зробив нову заяву про війну в Україні.

Американський лідер зробив допис у своїй соцмережі, в якому дорікнув Росії за затягування мирного процесу, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Так, політик підкреслив, що для Росії настав час діяти. Він наголосив, що кожен день зволікання коштує тисячі життів. Також Трамп повторив традиційну тезу, що війна в Україні ніколи не сталася б, якби він був президентом.

Росія має рухатися. Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні – війні, яка ніколи не повинна була статися, та не сталася б, якби я був президентом,

– написав очільник США.

За даними ЗМІ, Трамп через Віткоффа передасть Путіну ультиматум. Якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню, то США можуть ввести додаткові санкції проти Росії.

Нагадаємо, що речник Путіна Пєсков підтвердив, що Владімір Путін зустрінеться зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, щоб обговорити, зокрема, "українське врегулювання". За словами посіпаки Кремля, "проривних результатів" від цих перемовин не очікується.