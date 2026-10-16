Трамп заявив, що США не причетні до обмеження роботи Starlink в Україні

Дональд Трамп заявив, що уряд США не причетний до можливого обмеження роботи Starlink в Україні. Він нібито перевірив ситуацію вранці й отримав інформацію, що сервіс працює як зазвичай.

Про це президент США заявив під час спілкування із журналістами.

Що сказав Трамп про Starlink в Україні?

Трамп також зазначив, що не знає, хто міг віддати наказ про обмеження роботи Starlink.

Ну, я не знаю [хто віддав наказ]. Я знаю, що, по-моєму, все залишилося як і раніше. Я не впевнений, що його взагалі відключали. Але я майже впевнений, що все залишилося як і раніше. Я тільки що перевірив це сьогодні вранці. Це були не ми. Я перевірив сьогодні вранці. Вони кажуть, що все працює так само, як і завжди,

– заявив він.

Нагадаємо, Зеленський 16 жовтня заявив, що обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не зняті. Швидкість і якість супутникового зв'язку поступово відновлюють, однак процес ще триває.

Українські військові не використовують Starlink для далекобійних ударів по території Росії. Водночас обмеження швидкості зв'язку в русі до 70 кілометрів на годину завадило збивати частину російських реактивних дронів Shahed, які летять зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину. Через це також ускладнилося постачання води та харчів українським військовим на передових позиціях, де російські безпілотники постійно контролюють логістичні маршрути.

Президент додав, що Україна не планує повністю замінювати Starlink, але працює із союзниками, зокрема Францією, над створенням додаткових можливостей зв'язку.

Київ раніше звертався до SpaceX щодо технічної можливості використання Starlink для далекобійних ударів по Росії, однак ситуація поки не змінилася.