Трамп зробив нову заяву щодо ударів по Ірану
- У ніч проти 22 червня Дональд Трамп повідомив про успішну атаку США на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що вони повністю знищені.
- Трамп наголосив, що США "вирвали бомбу прямо з рук" Ірану.
У ніч проти 22 червня Дональд Трамп повідомив, що бомбардувальники США успішно атакували ядерні об'єкти в Ірані. За словами американського президента, вони повністю знищені.
Наступного дня у власній соцмережі Truth Social Трамп залишив новий допис про удар по Ірану, передає 24 Канал.
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Вирвали бомбу з рук Ірану
Американський лідер нагадав, що іранський режим вбив тисячі американців і навіть захопив американське посольство в Тегерані за часів адміністрації Картера. Він наголосив, що вчора американці досягли неймовірного успіху, завадивши Ірану отримати ядерну бомбу.
Вчора ми мали вражаючий військовий успіх, вирвавши "бомбу" прямо з їхніх рук (і вони б її використали, якби могли!),
– йдеться у дописі Трампа.
Нагадаємо, що, за словами Джей Ді Венса, США не воюють з Іраном, а лише з його ядерною програмою. Крім того, він зазначив, що Вашингтон не хоче зміни режиму в Ірані. Рішення щодо ліквідації аятоли залишається на розсуд Ізраїля.