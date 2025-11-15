"Це кривава бійня": Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Президент США вкотре похвалився, що йому вдалося закінчити 8 війн. Єдине, що йому поки не під силу, – зупинити російську агресію проти України.

14 листопада Дональд Трамп дав інтерв'ю для британської програми GB News The Late Show Live. Політик визнав, що у питанні врегулювання російсько-української війни сильно покладався на свої хороші стосунки з Путіним, передає 24 Канал.

Що сказав Трампа про війну в Україні?

Політик повторив свою улюблену тезу про, що ця війна ніколи не б почалася, якби він був президентом. Також він висловив сподівання, що бойові дії скоро вдасться зупинити.

Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня. Загинуло так багато солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Це має закінчитися. Я сподіваюся, що скоро,

– сказав президент США.

Окрім того, він наголосив, що США сильно тиснуть на Росію, зокрема через Індію і нафту. Трамп каже, що Індія та інші країни поступово відмовляються від російської нафти через американські санкції. "Коли Росія продає нафту, вона отримує гроші для своїх дій. Але я думаю, що ми це владнаємо", – підсумував політик.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Нещодавно держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон досяг межі у запровадженні нових санкцій проти Росії та зосередиться на виконанні вже наявних. Рубіо закликав європейських партнерів активніше боротися з "тіньовим флотом" агресора, який обходить нафтові санкції.

