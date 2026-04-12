Трамп пояснив свої слова, що в Ірані може загинути "ціла цивілізація"
Президент США Дональд Трамп пояснив свої слова про загибель "цілої цивілізації". Він каже, що ця погроза повернула іранців за стіл переговорів.
Про це Трамп розповів в ефірі Fox News.
Як Трамп пояснив свої слова про "загибель цивілізації"?
Президент США Дональд Трамп прокоментував свій допис у соцмережах, де він заявляв, що загине "ціла цивілізація". Йшлося, вочевидь про Іран, і дехто побоювався, що Трамп може застосувати проти нього ядерну зброю.
За словами Трампа, ці його слова повернули режим в Ірані за стіл переговорів.
Я сказав своїм людям, я хочу все. Я не хочу 90%, я не хочу 95%. Я сказав їм, що хочу все,
– заявив Трамп.
Він також зазначив, що в іранських колах звучали значно серйозніші слова, на кшталт "Смерть Америці. Смерть Ізраїлю. Америка – це Сатана".
Трамп погрожував завдати ударів по критичній інфраструктурі Ірану, якщо він не погодиться згорнути свою ядерну програму.
"За пів дня вони б не мали жодного цілого моста, вони б не мали жодної електростанції, і вони б повернулися у кам'яний вік", – зазначив Трамп.
Що Трамп писав про "загибель цивілізації"?
Трамп заявив, що ціла цивілізація може загинути ввечері 7 квітня, ймовірно, натякаючи на Іран.
Після цього він заговорив про 47-річну війну Ірану, яка завдає шкоди у світі. Йдеться про початок Ісламської революції, коли Іран захопив 60 заручників у посольстві США.