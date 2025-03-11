Трамп заявив, що запросив би Зеленського повернутися до Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського знову повернутися до Білого дому. Американський лідер також висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час розмови із журналістами.

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Чи готовий Трамп прийняти знову Зеленського у Білому домі

Президент США також підтвердив, що готовий запросити Володимира Зеленського повернутися до Білого дому, додавши, що "ми хочемо покласти край війні в Україні".

Нагадаємо, що минула зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні відбулася 28 лютого. Тоді два лідери посварилися під час спілкування із журналістами.

Трамп також висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню.

Я думаю, є велика різниця між останнім візитом (Зеленського – 24 Канал) до Овального кабінету, це повне припинення вогню, на яке погодилась Україна, і сподіваюсь, Росія погодиться теж,

– заявив Трамп.

Крім того, він додав, що "сьогодні-завтра" відбудеться зустріч представників його адміністрації з представниками Кремля.