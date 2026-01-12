Я завершив вісім воєн і не отримав Нобелівську премію миру, це досить дивно, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що завершив вісім воєн, але досі не отримав Нобелівської премії миру, що він вважає дивним.
- Трамп зазначив, що його обмежують лише власна мораль і розум, а міжнародне право йому "не потрібне".
Президент США заявив, що він "завершив вісім воєн" у світі, однак досі не отримав Нобелівської премії миру. За словами політика, це досить дивно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для The New York Times.
Читайте також Зациклений на одній речі: що може підштовхнути Трампа до рішучих дій для України
Як Трамп оцінює власні досягнення?
Журналісти запитали Дональда Трампа, чи існують обмеження його влади на світовій арені та чи є щось, що могло б його зупинити.
У відповідь президент США сказав, що таким обмеженням є його власна мораль і розум. Натомість міжнародне право політику "не потрібне".
Я не прагну завдавати шкоди людям. Я не прагну вбивати людей. Я поклав край – запам'ятайте це – восьми війнам. Ніхто інший ніколи цього не робив. Я завершив вісім воєн і не отримав Нобелівської премії миру. Досить дивно,
– підкреслив Трампа.
Трамп також нагадав, що Нобелівську премію миру отримав Барак Обама і, за його словами, колишній президент навіть не міг пояснити, за що саме йому вручили цю нагороду, коли його про це запитали.
Трамп все ж може отримати премію?
Нещодавно лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що підтримує дії США в Венесуелі. Крім того, вона наголосила, що присвячує Трампу свою Нобелівську премію миру, яку їй присудили в жовтні за просування демократичних прав народу Венесуели.
Згодом Дональд Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, якщо Марія Коріна Мачадо запропонує передати її йому. Політики планують зустрітися вже наступного тижня.
Водночас представники Нобелівського комітету наголосили, що премія не може бути розділена або передана іншій особі.