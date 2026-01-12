Я завершив вісім воєн і не отримав Нобелівську премію миру, це досить дивно, – Трамп

Президент США заявив, що він "завершив вісім воєн" у світі, однак досі не отримав Нобелівської премії миру. За словами політика, це досить дивно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для The New York Times.

Як Трамп оцінює власні досягнення?

Журналісти запитали Дональда Трампа, чи існують обмеження його влади на світовій арені та чи є щось, що могло б його зупинити.

У відповідь президент США сказав, що таким обмеженням є його власна мораль і розум. Натомість міжнародне право політику "не потрібне".

Я не прагну завдавати шкоди людям. Я не прагну вбивати людей. Я поклав край – запам'ятайте це – восьми війнам. Ніхто інший ніколи цього не робив. Я завершив вісім воєн і не отримав Нобелівської премії миру. Досить дивно,

– підкреслив Трампа.

Трамп також нагадав, що Нобелівську премію миру отримав Барак Обама і, за його словами, колишній президент навіть не міг пояснити, за що саме йому вручили цю нагороду, коли його про це запитали.

Трамп все ж може отримати премію?