Спецпредставник президента США Кіт Келлог дав пораду всім, як варто працювати з Дональдом Трампом. Американський генерал пояснив, чого робити не варто.

Про це Кіт Келлог заявив під час Щорічної конференції YES 2025.

Яку пораду щодо роботи з Трампом дав Келлог?

Кіт Келлог дав одну дієву пораду, яка допомагає під час роботи з американським лідером.

Одне, що я порадив би – і раджу всім, хто працює з президентом Трампом: не ставте його в таке становище, щоб він думав, ніби ним користуються,

– сказав спецпредставник Трампа.

Генерал зазначив, що це, мабуть, найгірше становище, в якому президент США, на його думку, може опинитися.

Як пройшла остання зустріч Зеленського і Трампа?