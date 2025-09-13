"Не ставте його в таке становище": Келлог дав пораду, яка допоможе у роботі з Трампом
- Кіт Келлог порадив не ставити Трампа в становище, щоб він думав, що ним користуються.
- Генерал вважає це найгіршим становищем, в якому президент США може опинитися.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог дав пораду всім, як варто працювати з Дональдом Трампом. Американський генерал пояснив, чого робити не варто.
Про це Кіт Келлог заявив під час Щорічної конференції YES 2025, передає 24 Канал.
Яку пораду щодо роботи з Трампом дав Келлог?
Кіт Келлог дав одну дієву пораду, яка допомагає під час роботи з американським лідером.
Одне, що я порадив би – і раджу всім, хто працює з президентом Трампом: не ставте його в таке становище, щоб він думав, ніби ним користуються,
– сказав спецпредставник Трампа.
Генерал зазначив, що це, мабуть, найгірше становище, в якому президент США, на його думку, може опинитися.
Як пройшла остання зустріч Зеленського і Трампа?
Остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа була 18 серпня, коли український лідер прибув із візитом у Білий дім. Президент США похвалив зовнішній вигляд президента України, відзначивши його чорний піджак та сорочку.
Після переговорів Трамп сказав, що розмова з Володимиром Зеленським була для нього чудовою. Зеленський також відзначив, що їхня розмова з Трампом була гарною, можливо, найкращою за весь час.
Окрім того, журналісти WP підрахували, що Володимир Зеленський висловив вдячність Дональду Трампу 11 разів за 4,5 хвилини під час візиту до Білого дому. Приклад президента України також наслідували союзники з Європи та НАТО.