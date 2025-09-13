Укр Рус
Геополітика Америка "Не ставте його в таке становище": Келлог дав пораду, яка допоможе у роботі з Трампом
13 вересня, 22:13
2

"Не ставте його в таке становище": Келлог дав пораду, яка допоможе у роботі з Трампом

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Кіт Келлог порадив не ставити Трампа в становище, щоб він думав, що ним користуються.
  • Генерал вважає це найгіршим становищем, в якому президент США може опинитися.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог дав пораду всім, як варто працювати з Дональдом Трампом. Американський генерал пояснив, чого робити не варто.

Про це Кіт Келлог заявив під час Щорічної конференції YES 2025, передає 24 Канал.

До теми Намагаються домовитись: Келлог і Стубб не випадково приїхали до України 

Яку пораду щодо роботи з Трампом дав Келлог?

Кіт Келлог дав одну дієву пораду, яка допомагає під час роботи з американським лідером.

Одне, що я порадив би – і раджу всім, хто працює з президентом Трампом: не ставте його в таке становище, щоб він думав, ніби ним користуються, 
– сказав спецпредставник Трампа.

Генерал зазначив, що це, мабуть, найгірше становище, в якому президент США, на його думку, може опинитися.

Як пройшла остання зустріч Зеленського і Трампа?

  • Остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа була 18 серпня, коли український лідер прибув із візитом у Білий дім. Президент США похвалив зовнішній вигляд президента України, відзначивши його чорний піджак та сорочку.

  • Після переговорів Трамп сказав, що розмова з Володимиром Зеленським була для нього чудовою. Зеленський також відзначив, що їхня розмова з Трампом була гарною, можливо, найкращою за весь час.

  • Окрім того, журналісти WP підрахували, що Володимир Зеленський висловив вдячність Дональду Трампу 11 разів за 4,5 хвилини під час візиту до Білого дому. Приклад президента України також наслідували союзники з Європи та НАТО.