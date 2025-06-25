Трамп поговорить з Путіним про припинення війни в Україні після зустрічі із Зеленським

У Гаазі в середу, 25 червня, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент США пообіцяв поговорити з Путіним, аби спробувати зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа після саміту НАТО.

Дивіться також Щодо Ірану спрацювало: чи застосує Трамп силу задля безпеки Європи

Трамп планує подзвонити Путіну після зустрічі із Зеленським

За словами Трампа зустріч із президентом України пройшла "дуже приємно", попри давні розбіжності. Також він додав, що хотів дізнатися "як справи" у Володимира Зеленського і зрозумів, що той прагне завершення війни.

Я думаю, що він хотів би побачити кінець цього. Я теж. Думаю, зараз чудовий момент, щоб це припинити,

– повідомив Трамп.

Після слів президента США про вдалий момент для припинення конфлікту, він розповів, що планує провести перемовини із російським диктатором. Трамп, мовляв, "все життя укладає угоди" й бачить потенціал для домовленості.

Раніше стало відомо про те, чому Дональд Трамп не припинив війну Росії проти України за 24 години. Він заявив, що це не вийшло через труднощі у комунікації як і з Путіним, так і з Зеленським.