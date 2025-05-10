У ЄС заявили про усвідомлення Трампом потреби тиску на Путіна

Президент США Дональд Трамп усвідомив, яку політику потрібно вести стосовно російського диктатора Володимира Путіна, вбачаючи можливість прогресу лише у разі тиску на Москву.

Відповідну заяву у суботу, 10 травня, зробив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Суспільного.

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Як змінилася позиція Трампа

Після "перемир'я" на Великдень, яке Росія порушувала, Москва оголосила про триденне припинення вогню 8 травня, якого також не дотрималась. Коментуючи це, європейський міністр назвав обидві заяви маркетинговою операцією.

Жан-Ноель Барро вважає, що для Росії такі дії є спробою переконати американську сторону у нібито готовності Москви до погодження на режим припинення вогню, проте така політика Росії, на його думку, ні на кого не діє.

З заяв президента Трампа вчора ввечері стало ясно, що він зрозумів: якщо на Путіна не чинити тиску, він не погодиться на справжні мирні переговори,

– заявив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп закликав Україну й Росію припинити вогонь на 30 днів та пригрозив санкціями у разі порушення цього режиму. Він також пообіцяв сприяти миру та швидкому завершенню війни.