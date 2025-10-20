Президент США Дональд Трамп під час напруженої зустрічі з Володимиром Зеленським 17 жовтня підштовхував його піти на поступки на користь Росії. Тоді американський лідер розмірковував про надання гарантій не лише Києву, а й Москві.

Такі думки Трампа збентежили українську делегацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Зеленський назвав головну відмінність стратегій Росії та України щодо Трампа

Яка позиція Трампа щодо України?

Джерела агентства, знайомі з ходом переговорів, зазначають, що зустріч Трампа та Зеленського стала розчаруванням для українського президента. Після неї американський лідер публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту.

Варто зазначити, що він виступив з цією пропозицією після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві. Президент США також сказав, що швидка мирна угода є необхідною, що свідчить про його прагнення укласти перемир’я навіть якщо воно буде на неприйнятних для Києва умовах, припускає Reuters.

Це було досить погано. Повідомлення було таким: Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, якщо Україна не укладе угоду з Росією,

– сказало одно із джерел про зустріч.

Натомість інше заперечило, що Трамп сказав ніби Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що президент США кілька разів вживав нецензурну лексику.

Агентство припускає, що на Трампа вплинула телефонна розмова з російським диктатором Путіним 16 жовтня, після якої американські чиновники запропонували Україні віддати Росію Донецьку та Луганську області в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської. Проте Київ вважає, що відмова від західних частин Донецької та Луганської областей буде рівнозначна "самогубству".

Заяви Трампа про війну в Україні: коротко про головне